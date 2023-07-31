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31.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Спортсменка з Харкова встановила третій світовий рекорд

Про успіх спортсменки поінформували у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харкова.

Встановила третій світовий рекорд за тиждень спортсменка з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, харківська спортсменка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у дисципліні «Пірнання з постійною вагою без ластів».
 
 
Спортсменка пірнула на глибину 77 м на турнірі «Vertical Blue - 2023», який пройшов на Багамських островах.
 
Катерина Садурська пірнала на затримці дихання та провела під водою понад 3 хвилини.
 
Це третій рекорд харків'янки, встановлений за кілька днів: 22 липня вона пірнула на глибину 74 м, а 27 липня - на 76 м.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові стартує футбольний турнір «Дитячі мрії».
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  рекорд, спорт, харків
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