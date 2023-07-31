31.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Спортсменка з Харкова встановила третій світовий рекорд

Про успіх спортсменки поінформували у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, харківська спортсменка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у дисципліні «Пірнання з постійною вагою без ластів».

Спортсменка пірнула на глибину 77 м на турнірі «Vertical Blue - 2023», який пройшов на Багамських островах.

Катерина Садурська пірнала на затримці дихання та провела під водою понад 3 хвилини.

Це третій рекорд харків'янки, встановлений за кілька днів: 22 липня вона пірнула на глибину 74 м, а 27 липня - на 76 м.