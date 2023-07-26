26.07.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Харків’янка встановила світовий рекорд з пірнання

Катерина Садурська встановила світовий рекорд з пірнання на міжнародних змаганнях із фрідайвінгу «Vertical Blue», які проходять на Карибах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Багаторазова планетарна і континентальна чемпіонка з водних видів спорту, харків’янка Катерина Садурська 22 липня встановила світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійної вагою без ласт.

На найпрестижніших міжнародних змаганнях із фрідайвінгу Vertical Blue, які цьогоріч проходили на Карибах, Катерина пірнула на глибину 74 метри, що є новим абсолютним національним рекордом України та світовим рекордом за правилами AIDA.

Відзначимо, пірнання з постійною вагою без ласт є найважчою дисципліною змагань за фізичними та технічними показниками, адже спортсмени не використовують жодного додаткового обладнання.