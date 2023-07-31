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31.07.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Підрядник обшахрував лікарню у Харкові на 150 тисяч

У Харкові прокуратура вимагає стягнути з виконавця збитки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в грудні 2020 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо проведення капітального ремонту частини киснепроводу одного з корпусів. 
 
 
Директорка ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, внесла неправдиві відомості до актів виконаних робіт, включивши в офіційні документи роботи, які фактично не виконувались. У подальшому на підставі наданих обвинуваченою документів на рахунок ТОВ було безпідставно перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.
 
Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що зріла харків'янка під виглядом молодої дівчини виманювала в іноземців гроші на сайті знайомств
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, ремонт, харків, шахрайство, лікарня
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