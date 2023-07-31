Підрядник обшахрував лікарню у Харкові на 150 тисяч

У Харкові прокуратура вимагає стягнути з виконавця збитки.
Комментариев: 0
Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.
влажность:
давление:
ветер: