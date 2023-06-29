Зріла харків'янка під виглядом молодої дівчини виманювала в іноземців гроші на сайті знайомств

Зловмисниця підшукувала жертви серед чоловіків-іноземців на сайтах знайомств та обманним шляхом отримувала кошти на свій банківський рахунок.
Правоохоронці встановили, що 45-річна жінка розміщувала оголошення на сайтах знайомств та спілкувалася з чоловіками-іноземцями від імені 22-річної дівчини.
В ході листування з жертвою зловмисниця виказувала зацікавленість у довготривалих відносинах та шлюбі, розміщувала привабливі фото молодої дівчини.
Надалі спонукала чоловіків переказувати гроші на її банківський рахунок під різними приводами. Так, потерпілий громадянин США перерахував шахрайці майже 13 тисяч доларів США.
Правопорушення викрила кіберполіція Харківщини спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції № 2 у співпраці з Центром скарг про злочини в Інтернеті (Internet Crime Complaint Center) Федерального бюро розслідувань США та Глобальним центром взаємодії у кіберпросторі (Global Cyber Cooperative Center).
За результатами проведеного обшуку за місцем мешкання фігурантки вилучили мобільні телефони та банківські картки. Встановлено потерпілого. Громадянин США перерахував шахрайці майже 13 тисяч доларів США.
За даним фактом завершено досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Салтівська окружна прокуратура Харківської області.
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