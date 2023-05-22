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22.05.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Двум підприємствам Харкова доведеться виплатити сотні тисяч боргу

Підприємці вважали, що можна не платити аренду у Харкові.

Виплатити сотні тисяч боргу доведеться підприємствам у Харкові
 
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, суд задовольнив дві позовні прокуратури.
 
  • У березні 2019 року між ХМР та підприємством укладено договір оренди земельної ділянки комунальної власності по вул. Великій Панасівській для експлуатації та обслуговування будівель та споруд. Вказане ТОВ без виникнення права користування та без державної реєстрації цих прав з липня 2018 року по березень 2019 року не сплачувало до бюджету кошти за користування землею. 
 
  • Аналогічна ситуація щодо безпідставного збереження коштів має місце за використання іншим ТОВ протягом 2020-2021 років земельної ділянки по вул. Благовіщенській. Підприємство використовувало вказану землю без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати за землю в передбаченому законодавством розмірі. 
 
Загальна сума безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок склала майже 300 тисяч гривень. 
 
Вказані обставини стали підґрунтям для звернення прокурора з відповідними позовними заявами. 
 
Господарський суд Харківської області задовольнив позови окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішень.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хитрих підприєммців, які "забули" про виплату 300 тисяч аренди місту
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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