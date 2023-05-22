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22.05.2023  20:43   Дмитро Колонєй

Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів

Фахівці прогнозують нове зростання вартості овоча.


Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінфін, ціни на цибулю знижуватися не будуть.
 

Ріпчаста цибуля 

 
В середньому магазини продають по 59,92 грн за кілограм.
У квітні овоч можна було купити по 57 гривень.
 

Синя цибуля

 
  • Також злетіла в ціні.
  • У квітні його можна було купити по 56,01 грн., то зараз його в середньому продають за 59,66 грн.
 

Чому цибуля зростає у ціні

 
  • Криза з цибулею у Європі, овоч не вродив через посуху;
  • Цибулі не вистачає і вона стала дефіцитним продуктом;
  • В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель;
  • Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока.
Експерти з аграрних питань прогнозують, що ціцз цибулею ни на цибулю в Україні незабаром поб'ють черговий рекорд. Зокрема ціни популярного овоча до осені зростатимуть і надалі.
 

Источник:   Мінфін
 Тэги:  прогноз, ціни, цибуля
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