22.05.2023 20:43 Дмитро Колонєй
Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів
Фахівці прогнозують нове зростання вартості овоча.
Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Мінфін, ціни на цибулю знижуватися не будуть.
Ріпчаста цибуля
В середньому магазини продають по 59,92 грн за кілограм.
У квітні овоч можна було купити по 57 гривень.
Синя цибуля
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Також злетіла в ціні.
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У квітні його можна було купити по 56,01 грн., то зараз його в середньому продають за 59,66 грн.
Чому цибуля зростає у ціні
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Криза з цибулею у Європі, овоч не вродив через посуху;
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Цибулі не вистачає і вона стала дефіцитним продуктом;
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В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель;
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Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока.
Експерти з аграрних питань прогнозують, що ціцз цибулею ни на цибулю в Україні незабаром поб'ють черговий рекорд. Зокрема ціни популярного овоча до осені зростатимуть і надалі.
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