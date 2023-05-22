22.05.2023 20:43 Дмитро Колонєй

Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів

Фахівці прогнозують нове зростання вартості овоча.



Ціни на цибулю знова стрибнуть: прогноз експертів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Мінфін, ціни на цибулю знижуватися не будуть.

Ріпчаста цибуля

В середньому магазини продають по 59,92 грн за кілограм.

У квітні овоч можна було купити по 57 гривень.

Синя цибуля

Також злетіла в ціні.

У квітні його можна було купити по 56,01 грн., то зараз його в середньому продають за 59,66 грн.

Чому цибуля зростає у ціні

Криза з цибулею у Європі, овоч не вродив через посуху;

Цибулі не вистачає і вона стала дефіцитним продуктом;

В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель;

Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока.

Експерти з аграрних питань прогнозують, що ціцз цибулею ни на цибулю в Україні незабаром поб'ють черговий рекорд. Зокрема ціни популярного овоча до осені зростатимуть і надалі.



