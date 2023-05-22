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22.05.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Дорожники Харкова відновили покриття на низці вулиць міста

Де саме працювали реомнтники, розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили покриття на низці вулиць міста дорожники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», 166 робітників та 160 одиниці спецтехніки підприємства:
 
  • відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Астрономічній, пр. Героїв Харкова, вул. Мирній, пр. Перемоги, вул. Академіка Проскури, вул. Скрипника та вул.Сумській.
  • нанесли дорожню розмітку на вул. Вернадського, пр. Гагаріна та пр.Героїв Харкова.
  • вивезли 363 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.

Відновили покриття на низці вулиць міста дорожники Харкова

Відновили покриття на низці вулиць міста дорожники Харкова

Нагадаємо, що раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова прочистили понад сотню метрів зливостоків та прибрали берега Лопані.

 


Тэги:  ремонт, дороги, харків
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