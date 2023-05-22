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22.05.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий теплий бутерброд з яєчнею, беконом та помідорами.

Варіант відносно швидкої та смачної страви для перекушування.

Як приготувати теплий бутерброд з яєчнею-бовтанням, беконом та помідорами
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва може бути непоганим варіантом сніданку, замінюючи традиційну яєчню.
 

Теплий бутерброд з яєчнею-бовтанням, беконом та помідорами

Продукти:

  • 2 скибочки хліба,
  • 1–2 курячі яйця,
  • 2-4 скибочки бекону,
  • 1 помідор,
  • 1-2 столові ложки води,
  • зелень за смаком,
  • рослинна олія - ​​2 ч. ложки,
  • сіль,
  • перець.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Скибочки хліба обсмажити в тостері або сухій сковороді до легкого підрум'янювання.
  2. Бекон злегка обсмажити
  3. У сковороді розігріти олію на сильному вогні.
  4. Поки олія розігрівається, в миску розбити яйця (залежно від розміру яєць взяти 1-2 штуки на порцію).
  5. Збити яйця віночком до однорідної консистенції.
  6. Додати у збиті яйця 1-2 столові ложки кип'яченої води кімнатної температури.
  7. Збити ще раз до однорідності. Правильно додавати воду, а чи не молоко! З молоком теж смачно вийде, але це вже буде омлет, а не яєчня-бовкання.
  8. Вилити яєчну масу на розігріту сковороду.
  9. Коли яйця трохи схопляться, почати їх перемішувати дерев'яною лопаткою.
  10. Смажити яєчню на середньо-швидкому вогні, постійно перемішуючи лопаткою.
  11. Смажити доти, поки яєчня не набуде бажаної вами консистенції.
  12. Помідор розрізати навпіл.
  13. Кожну половинку розрізати ще раз навпіл.
  14. Злегка обсмажити четвертинки помідора до підрум'янювання.
  15. Зібрати теплий бутерброд: на скибочку підсмаженого хліба викласти бекон, зверху розподілити яєчну масу, трохи підсолити і поперчити.
  16. Зверху викласти дві четвертинки помідора і знову посолити і поперчити.
  17. Прикрасити готові бутерброди зеленню.
Смачного!
 
 

Тэги:  рецепт, бутерброд, яєчня, помідори, олія, бекон
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