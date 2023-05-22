22.05.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Готуємо яскравий теплий бутерброд з яєчнею, беконом та помідорами.
Варіант відносно швидкої та смачної страви для перекушування.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва може бути непоганим варіантом сніданку, замінюючи традиційну яєчню.
Теплий бутерброд з яєчнею-бовтанням, беконом та помідорами
Продукти:
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2 скибочки хліба,
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1–2 курячі яйця,
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2-4 скибочки бекону,
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1 помідор,
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1-2 столові ложки води,
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зелень за смаком,
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рослинна олія - 2 ч. ложки,
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сіль,
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перець.
Покроковий рецепт приготування
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Скибочки хліба обсмажити в тостері або сухій сковороді до легкого підрум'янювання.
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Бекон злегка обсмажити
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У сковороді розігріти олію на сильному вогні.
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Поки олія розігрівається, в миску розбити яйця (залежно від розміру яєць взяти 1-2 штуки на порцію).
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Збити яйця віночком до однорідної консистенції.
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Додати у збиті яйця 1-2 столові ложки кип'яченої води кімнатної температури.
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Збити ще раз до однорідності. Правильно додавати воду, а чи не молоко! З молоком теж смачно вийде, але це вже буде омлет, а не яєчня-бовкання.
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Вилити яєчну масу на розігріту сковороду.
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Коли яйця трохи схопляться, почати їх перемішувати дерев'яною лопаткою.
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Смажити яєчню на середньо-швидкому вогні, постійно перемішуючи лопаткою.
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Смажити доти, поки яєчня не набуде бажаної вами консистенції.
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Помідор розрізати навпіл.
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Кожну половинку розрізати ще раз навпіл.
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Злегка обсмажити четвертинки помідора до підрум'янювання.
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Зібрати теплий бутерброд: на скибочку підсмаженого хліба викласти бекон, зверху розподілити яєчну масу, трохи підсолити і поперчити.
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Зверху викласти дві четвертинки помідора і знову посолити і поперчити.
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Прикрасити готові бутерброди зеленню.
Смачного!
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