14.05.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо суп з помідорів по-монастирськи
Корисна, пісна та дієтична страва.
Як пише РЕДПОСТ
, хоча ми вже не вперше звертаємося до страв з помідорів (згадаймо, наприклад, раніше представлені варіанти
рецепту гаспачо
), помідори - овоч корисний (клітковина, калій та магній) і ще одна смачна страва з них краще нехай буде на прийміть.
Суп із помідорів по-монастирськи
Продукти:
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5 помідорів,
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1 морква,
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1 цибулина,
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4 ч. ложки рослинної олії,
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2 ст. ложки рису,
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1 л бульйону або овочевого відвару,
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петрушка,
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1 часточка часнику.
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати цибулю
-
Злегка обсмажити цибулю у маслі.
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Пасерувати моркву
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Пасерувати петрушку.
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З помідорів зняти шкірку.
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Додати помідори до цибулі
-
Тушкувати в закритому посуді на слабкому вогні.
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Коли помідори стануть м'якими, додати моркву та петрушку.
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Покласти рис.
-
Залити овочевим бульйоном
-
Посолити та варити 30 хвилин.
-
Подрібнити готовий суп блендером
-
Додати подрібнений часник.
-
Ще раз прокип'ятити.
Смачного!
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