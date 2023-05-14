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14.05.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо суп з помідорів по-монастирськи

Корисна, пісна та дієтична страва.

Як приготувати суп з помідорів по-монастирськи
 
Як пише РЕДПОСТ, хоча ми вже не вперше звертаємося до страв з помідорів (згадаймо, наприклад, раніше представлені варіанти рецепту гаспачо), помідори - овоч корисний (клітковина, калій та магній) і ще одна смачна страва з них краще нехай буде на прийміть.
 

Суп із помідорів по-монастирськи

 

Продукти:

 

  • 5 помідорів,
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • 4 ч. ложки рослинної олії,
  • 2 ст. ложки рису,
  • 1 л бульйону або овочевого відвару,
  • петрушка,
  • 1 часточка часнику.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати цибулю
  2. Злегка обсмажити цибулю у маслі.
  3. Пасерувати моркву
  4. Пасерувати петрушку.
  5. З помідорів зняти шкірку.
  6. Додати помідори до цибулі
  7. Тушкувати в закритому посуді на слабкому вогні.
  8. Коли помідори стануть м'якими, додати моркву та петрушку.
  9. Покласти рис.
  10. Залити овочевим бульйоном
  11. Посолити та варити 30 хвилин.
  12. Подрібнити готовий суп блендером
  13. Додати подрібнений часник.
  14. Ще раз прокип'ятити.
 
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, суп, помідори, рис, олія, цибуля, морква
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