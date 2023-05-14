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14.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Провал на автомагістралі Харкова: аварія припинуть рух одного тролейбуса та змінить маршрут іншого

Про зміни у русі та режимі роботи тролейбусів та автобусів розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.


Провал на автомагістралі Харкова: аварія припинуть рух одного тролейбуса та змінить маршрут іншого
Як поівідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова - змін у русі транспорта:
 

Тролейбуси

  • тимчасово припинений рух тролейбуса №5.
  • тимчасово змінить маршрут тролейбус №6. Він курсуватиме через вул. Одеську до 25-го мікрорайону (розворотне коло «Парк «Зустріч»).
 
Це пов'язано з усуненням складної аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна: напередодні там стався провал на проїжджій частині автотраси.
 

Автобуси

 
  • Водночас автобус №119 продовжить курсувати у звичайному режимі. Крім того, буде відновлена робота автобуса №79, який працював до початку повномасштабного вторгнення.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  аварія, маршрут, харків, транспорт, тролейбус
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