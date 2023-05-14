Провал на автомагістралі Харкова: аварія припинуть рух одного тролейбуса та змінить маршрут іншого

Про зміни у русі та режимі роботи тролейбусів та автобусів розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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