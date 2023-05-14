14.05.2023 19:41 Дмитро Колонєй

Чи впадуть ціни на фрукти та ягоди: прогноз експертів

Експерти розповіли, як будуть рухатися ціни на фрукти та від чого це залежить.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Про Гроші, за словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина у 2023 році ягоди та фрукти коштують значно дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

За рік ціни на фрукти та ягоди зросли майже на 30%, на вартість дуже впливає сезонний фактор.

Полуниця

Полуниця зараз коштує в магазинах 150 – 180 грн за кг. А в опті – десь 120 грн. Проте взимку вона коштувала від 250 до 400 грн/кг і була лише імпортна.

Чи можуть впасти ціни на полуницю

Вони знизяться, коли підуть ягоди з відкритого ґрунту нашої території. Як правило, це початок червня. Але є ще один момент – це те, що зараз холодно. Тому орієнтуватися потрібно десь на середину червня.

Черешня

Аналітик УКАБ Максим Гопка спрогнозував, що високі ціни на фрукти триматимуться до кінця травня.

"Вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів, наразі ціни на черешню та полуницю зросли порівняно з минулим роком. В цьому році ягоди з відкритого ґрунту на внутрішній ринок потраплять пізніше, ніж торік", – пояснив він.

Причиною затримки стала холодна та волога погода цього року. Тож ціни почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Орієнтовно це станеться в першій половині червня.



