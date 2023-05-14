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14.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв Харків та намагався наступати на селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 2 населених пунктів Харківщини: Олександрівка та Стариця.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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