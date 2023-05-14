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14.05.2023  09:27   Рита Парфенова

Армія рф намагалася наступати на Куп'янському напрямку

На лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив.

Війна в Україні
 
Про бойову обстановку на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 13 на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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