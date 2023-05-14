Армія рф намагалася наступати на Куп'янському напрямку

На лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь.
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 13 на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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