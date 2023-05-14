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14.05.2023  08:35   Рита Парфенова

Що залишилося на місці ракетного удару по Харківщині (фото)

Проти ночі з 13 на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

ракетний удар по Харкову 14 травня 2023 року
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

ракетний удар по Харкову 14 травня 2023 року

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик. Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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