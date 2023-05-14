Ракетним ударом у Харкові зруйновано інфраструктурний об'єкт

О півночі на 14 травня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Золочіву.
«Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань», – рлозповів Ігор Терехов.
Мер зазначив, що внаслідок нічного ракетного удару жертв та постраждалих, на щастя, немає.
У ранковому зведенні ГУ ДСНС у Харківській області говорится про те, що після ракетних ударів по м. Харкову та селищу Золочів зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик. Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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