14.05.2023 08:06 Рита Парфенова

Ракетним ударом у Харкові зруйновано інфраструктурний об'єкт

О півночі на 14 травня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Золочіву.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі розповів про наслідки ракетного удару по Харкову.

За його словами, удар припав на Новобаварський район міста.

«Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань», – рлозповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що внаслідок нічного ракетного удару жертв та постраждалих, на щастя, немає.

У ранковому зведенні ГУ ДСНС у Харківській області говорится про те, що після ракетних ударів по м. Харкову та селищу Золочів зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик. Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.



