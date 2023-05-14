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14.05.2023  08:06   Рита Парфенова

Ракетним ударом у Харкові зруйновано інфраструктурний об'єкт

О півночі на 14 травня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Золочіву.

ракета С300
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі розповів про наслідки ракетного удару по Харкову.
 
За його словами, удар припав на Новобаварський район міста.

«Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань», – рлозповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що внаслідок нічного ракетного удару жертв та постраждалих, на щастя, немає.

У ранковому зведенні ГУ ДСНС у Харківській області говорится про те, що після ракетних ударів по м. Харкову та селищу Золочів зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик. Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетний удар, харків, ігор терехов, агрессия россии
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