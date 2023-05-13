13.05.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Вранці, 13 травня ворог вкотре обстріляв Харківщину. Поранено п‘ятьох мирних жителів, серед яких неповнолітній.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик.

Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.



