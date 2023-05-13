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13.05.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Вранці, 13 травня ворог вкотре обстріляв Харківщину. Поранено п‘ятьох мирних жителів, серед яких неповнолітній.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик.
Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець. 
 
Харківська область
 
За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Харківська область
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що займання нежитлового будинку сталося у місті Люботин.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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