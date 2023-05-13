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13.05.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Від рук окупантів в Україні постраждали 1464 об’єкти культурної інфраструктури

Станом на 25 квітня 2023 року збитків зазнали 1464 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина – зруйновані (523 – об’єкти).

окупанти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 91 одиницю, основна частина з яких припадає на Херсонщину (47 одиниць або 52%). 
 
Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській Луганській та Запорізькій областях. 
 
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 210 територіальних громад: (14,3%) у Вінницькій (3% ТГ), Дніпропетровській (14%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (31%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (45%), Харківській (36%), Херсонської (35%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.
 
Загалом постраждали:
 
  • клубні заклади – 701; 
  • бібліотеки – 555; 
  • музеї та галереї – 77;
  • театри та філармонії – 23; 
  • заклади мистецької освіти – 108. 
 
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків. 
 
Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти пошкодили або зруйнували понад 1400 об’єктів медзакладів в Україні.
 

Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  агрессия россии, культура
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