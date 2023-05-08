08.05.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти пошкодили або зруйнували понад 1400 об’єктів медзакладів в Україні

З першого дня повномасштабної війни росія продовжує завдавати ударів по медичній інфраструктурі України. Ворог системно нищить лікарні, амбулаторії, пологові та поліклініки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

З моменту повномасштабного вторгнення російські ракети та снаряди зруйнували 177 обʼєктів медзакладів та ще 1 256 обʼєкти – пошкодили. Про це перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров заявив під час Національного телемарафону.

«Щотижня ми бачимо як зростає статистика втрат медичної інфраструктури, бачимо як росіяни цілеспрямовано руйнують наші медзаклади. Однак, попри це, ми продовжуємо відбудовувати та відновлювати медичну інфраструктуру України. У першу чергу ми відбудовуємо ті заклади, які отримали незначні пошкодження, а також ті, де громадяни потребують медичної допомоги.

Якщо це невеликий населений пункт, то питання вирішується завдяки роботі мобільних бригад екстреної медичної допомоги та встановленням модульних пунктів здоров’я у модульних лікарнях чи госпіталях», – зазначив Сергій Дубров.

Наразі найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Однак, попри це, в Україні вже вдалося відновити частину медичних закладів. А саме, йдеться про деокуповані території, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень – вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо.

Зазначимо, що за понад 14 місяців повномасштабної війни вдалося повністю відновити 237 об’єктів медзакладів, а понад 280 – відновлено частково.



