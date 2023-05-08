08.05.2023 18:00 Дмитро Колонєй

В Україні скасують карантин: кінець пандемії коронавірусу

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



В Україні скасують карантин: кінець пандемії коронавірусу



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на РБК-Україна, очільнк МОЗ Віктор Ляшко поінформував, що відолмсиво розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

"Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", - уточнив міністр.

25 квітня 2023 року уряд України ухвалив рішення продовжити карантин у країні до 30 червня 2023 року. Також було продовжено режим надзвичайної ситуації через пандемію.

5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан, який запроваджували через COVID-19.



