24.08.2025  20:46   Дмитро Колонєй

Який перший симптом нового штаму COVID-19 пояснив експерт

Фахівець пояснив, на що слід звернути увагу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, лікар Тарас Жиравецький зазначив що симптом номер 1 нового штаму COVID-19 є висока температура. Також

  • зникає нюх,
  • змінюється смак,
  • болить горло,
  • зʼявляється закладеність носа й кашель.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області спостерігається зростання захворюваності коронавірусною хворобою.

 

