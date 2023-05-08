08.05.2023 18:23 Дмитро Колонєй

ДТП: у Харкові на перехресті проспекту та бульвару розбилися автівки

Очевидці пищуть про аварію у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК ХХ, у Харкові сталася аварія двох легкговиків на перехресті проспекта Петра Григоренка та Жасмінового бульвару..За попередніми даними один з водії не потсупився дорогою. Інформації про постраждалих наразі немає.

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