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08.05.2023  18:23   Дмитро Колонєй

ДТП: у Харкові на перехресті проспекту та бульвару розбилися автівки

Очевидці пищуть про аварію у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК ХХ, у Харкові сталася аварія двох легкговиків на перехресті проспекта Петра Григоренка та Жасмінового бульвару..За попередніми даними один з водії не потсупився дорогою. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як нетверезий водій у Харкові вчинив ДТП та тікав від патрульних.
 

Источник:   ТК ХХ
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