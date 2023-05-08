ДТП: у Харкові на перехресті проспекту та бульвару розбилися автівки

Очевидці пищуть про аварію у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК ХХ, у Харкові сталася аварія двох легкговиків на перехресті проспекта Петра Григоренка та Жасмінового бульвару..За попередніми даними один з водії не потсупився дорогою. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
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