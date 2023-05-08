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08.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали авіаударів по селищам на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів Харківщини: Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.
  • На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Навівши авіаційних ударів по районах населених пунктів Західне та Масютівка. Вражених артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фіголівка, Новомлинськ, Западно, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині зранку 8 травня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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