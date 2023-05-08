08.05.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Окупанти завдали авіаударів по селищам на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів Харківщини: Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.

На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Навівши авіаційних ударів по районах населених пунктів Західне та Масютівка. Вражених артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фіголівка, Новомлинськ, Западно, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині зранку 8 травня 2023 року.



