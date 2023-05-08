08.05.2023 19:21 Дмитро Колонєй

У Харкові СБУ проведе контрдиверсійні заходи

Під час заходів можливе обмеження проходу вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.



СБУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника у Управлінні СБ України в Харківській області Владистава Абдулу, 9 травня 2023 року на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи, у який, візьмуть участь також органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Мета запланованих заходів:

підвищення безпеки мирного населення Харкова;

посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури:

виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час контрдиверсійних заходів можливі:

обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста;

перевірка документів громадян;

догляд автомобільного транспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Служба безпеки України заклоикає містянг бути пильними:

Якщо ви побачили підозрілих осіб і транспортні засоби, якими вони пересуваються, предмети, які вони залишають, або ви володієте інформацією про схрони зі зброєю, одягом, засобами зв'язку чи іншими предметами, негайно дзвоніть, фотографуйте і надсилайте на номер цілодобової «гарячої лінії» Управління СБУ в Харківській області у «WhatsApp» 098-87-114-57, або на стаціонарний номер (057) 700-16-61.



