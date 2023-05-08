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08.05.2023  19:40   

У Харкові Ігор Терехов привітав ветеранів (фото)

Урочистий прийом з нагоди днів памʼяті, примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбувся 8 травня у Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що пам'ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі та перемогу над нацизмом, - обов'язок кожного українця, адже Україна є однією з країн, які зазнали найбільших людських втрат під час Другої світової війни.
 
«На жаль, багатьох ветеранів, учасників тієї війни, вже немає з нами, але ми маємо пам'ятати, що вони віддали своє життя за нас, за вільне майбутнє нашого міста та країни. І так, ми ніколи не могли й подумати, що нам знову доведеться воювати зі злом. Зараз зі зброєю в руках захисники України відвойовують наше право на незалежність, і всі ми чекаємо на довгоочікувану перемогу», - зазначив мер у вітальному слові.
 
Почесними грамотами Харківської міської ради були нагороджені учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці та активісти ветеранського руху міста Харкова.

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Тэги:  харків, ігор терехов, ветерани
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