Харківські ремонтники ведуть роботи на Салтвіці

Чим саме займалися комунальники розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», бригади підприємства ведуть ремонтні роботи у будинку на вул. Владислава Зубенка:
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Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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