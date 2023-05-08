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08.05.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники ведуть роботи на Салтвіці

Чим саме займалися комунальники розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Ведуть роботи на Салтвіці харківські ремонтники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», бригади підприємства ведуть ремонтні роботи у будинку на вул. Владислава Зубенка:

  • відновлюють вентиляційні канали;
  • міняють труби;
  • ремонтують кладку;
  • виконують штукатурні роботи тощо.
Ведуть роботи на Салтвіці харківські ремонтники
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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