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08.05.2023  13:45   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки (фото)

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога районах Харкова.

Будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова.

У Немишлянському районі фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Танкопія, який зазнав значних руйнувань під час ворожих обстрілів.
 
Будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова

Вони відремонтували зовнішні та внутрішні стіни квартир, балконів, утеплили фасад, привели до ладу місця загального користування у під'їздах №2 та 3.  Роботи на даху тривають.
 
Будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова

У Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів.
 
Будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова

Фахівці АТ «Житлобуд-2» відновили балкони під’їзду та зараз виконують ремонт м’якої покрівлі та самого під’їзду.
 
Будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.


Источник:   ХМР
 Тэги:  харків
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