08.05.2023 13:45 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки (фото)

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога районах Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на міськраду, будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова.



У Немишлянському районі фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Танкопія, який зазнав значних руйнувань під час ворожих обстрілів.





Вони відремонтували зовнішні та внутрішні стіни квартир, балконів, утеплили фасад, привели до ладу місця загального користування у під'їздах №2 та 3. Роботи на даху тривають. Вони відремонтували зовнішні та внутрішні стіни квартир, балконів, утеплили фасад, привели до ладу місця загального користування у під'їздах №2 та 3. Роботи на даху тривають.





У Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів. триває відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів.





Фахівці АТ «Житлобуд-2» відновили балкони під’їзду та зараз виконують ремонт м’якої покрівлі та самого під’їзду. Фахівці АТ «Житлобуд-2» відновили балкони під’їзду та зараз виконують ремонт м’якої покрівлі та самого під’їзду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.



