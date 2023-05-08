08.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі жінка впроваджувала російські «стандарти освіти»

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, колаборанткою виявилася 55-річна мешканка Ізюмського району, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Спочатку зловмисниця обійняла посаду заступника начальника Борівського територіального управління окупаційної ВЦА Ізюмського району. На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та вимагала переходити на російські стандарти освіти.

Вже з липня окупанти призначили її директором «Государственного бюджетного образовательного учреждения "Боровская общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза В.С. Колесника".

Під час зібрань з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес початкової та середньої освіти буде організовано відповідно до стандартів рф - російською мовою та за російськими підручниками. Те ж саме вона повторювала і під час шкільних зборів з батьками учнів.

Встановлено, що на початку вересня зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів "Русский язык", "История россии", "Обществознание" тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Ізюмщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який заперечував злочини окупантів та ображав українських захисників.



