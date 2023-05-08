08.05.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварії на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 45 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 85 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 13 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. Бригадами оперативно ліквідуються аварії, систематично аналізується ситуація у водопровідному господарстві та проводиться необхідна профілактика. Відновлювальні заходи виконуються досвідченими фахівцями, які забезпечені всім необхідним для якісного виконання ремонтних робіт.

У неділю аварійники ліквідували чотири пошкодження на трубопроводах та відремонтували п'ять оглядових колодязів. Сьогодні бригади розпочали ліквідацію дев'яти аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



