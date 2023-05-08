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08.05.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківської області

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.
 
За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума «данини» становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.
 
У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.
 
Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном.
 
Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
 
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику.
 
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
 
Заходи з викриття правопорушення проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі жінка впроваджувала російські «стандарти освіти».
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  кримінал, харків
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