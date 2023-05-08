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08.05.2023  15:10   Віталій Хінєвіч

Відомому російському актору повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність України

Російський актор Володимир Машков з початку збройної агресії рф проти України, упродовж 2022, року відомий російський актор систематично брав участь у концертах публічних заходах на території рф, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора.

Володимир Машков
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
 
Використовуючи власну сторінку Instagram, а також Telegram- та YouTube-канали, актор публічно закликав до приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу рф. 
Підтримував проведення псевдореферендумів про приєднання цих областей до складу рф, закликав до зміни меж території та державного кордону України. 
 
Виправдовував, визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, глорифікував окупантів.
 
Висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, підтверджено вчинення ним закликів до зміни меж території та державного кордону України.
 
Крім цього, він неодноразово порушував порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України. Проводив там зустрічі з представниками окупаційної влади та військовослужбовцями рф для підтримки їх бойового духу.
 
Стосовно актора введено санкції та інші обмежувальні заходи, у тому числі відмова в наданні та скасування віз, заборона в’їзду на територію України.
 
Йому інкриміновано ч. 2 ст. 110, ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 КК України.
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук та обрання запобіжного заходу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківської області.
 

Источник:   Офіс Генерального прокурора України
 Тэги:  кримінал, володимир машков
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