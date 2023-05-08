08.05.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Комунальники зіграли товариський футбольний матч із мешканцями села Циркуни

Працівники КП «Харківські теплові мережі» зіграли товариський футбольний матч із мешканцями села Циркуни, у якому відзначали річницю визволення від окупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Населений пункт був окупований 72 дні і ще має пройти довгий шлях відновлення. Команди привітав Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко.

Гра пройшла на футбольному полі, побитому снарядами.

«Воротар нашої команди протягом усієї гри викидав за поле уламки снарядів, які знаходив на землі, а голі плями посеред газону - це засипані піском воронки», - зазначили футболісти ХТМ.

У результаті було вирішено, що перемогла дружба, хоча харківські тепловики забили у ворота суперників п'ять голів і пропустили один.



