08.05.2023 15:45 Василь Голосний

У Харкові відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку (фото)

Покладання квітів відбулося сьогодні, 8 травня, з нагоди днів пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У церемонії взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. За словами мера, подвиг ветеранів Другої світової війни ніколи не буде забутий, як і тих захисників України, які воюють зараз.

«Ми пам'ятаємо і пам'ятатимемо всіх, хто віддав своє життя за перемогу в тій далекій війні. Зараз також триває війна. І найстрашніше, що онуки тих, хто боровся з нацизмом разом із нашими дідами та прадідами, тепер самі прийшли на нашу землю і хочуть забрати нашу свободу та незалежність.

Ми боремося за свою країну, і я впевнений у нашій перемозі! Низький уклін усім хлопцям та дівчатам, які взяли до рук зброю та захищають Україну!» - зазначив Ігор Терехов.

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