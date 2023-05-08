    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харівщині заступниця селищного голови перейшла на бік окупантів та втекла до РФ
08.05.2023  16:00   Дмитро Колонєй

На Харівщині заступниця селищного голови перейшла на бік окупантів та втекла до РФ

Прихильниці загарбників на Харківшині оголосили підозру.

Перейшла на бік окупантів, а потім втекла до РФ заступниця селищного голови на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річніа , заступниця Борівського селищного голови під час окупації смт Борова
Ізюмського району, перейшла на бік окупантів:
  • обійняла посаду «заместителя начальника Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харьковской области»;
  • очолила «Боровскую общеобразовательную школу №1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника», створену на базі місцевого навчального закладу;
  • На початку вересня 2022 року кповідомила батькам учнів, що навчальний процес буде проводитись за стандартами РФ. Для цього підозрювана отримала від окупаційної адміністрації підручники для учнів різних класів, утворила приймальну комісію з вчителів, згодних співпрацювати з ворогом, та активно впроваджувала російський навчальний план.
Після деокупації Ізюмщини колаборантка втекла до країни-агресорки..Наразі вирішується питання щодо її оголошення в розшук.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.05 Надзвичайні події На Харківщині чоловік будував кар’єру при окупаційній владі, а потім втік 06.05 Надзвичайні події Суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині 05.05 Надзвичайні події СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який заперечував злочини окупантів та ображав українських захисників
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 