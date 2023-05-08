08.05.2023 16:00 Дмитро Колонєй
На Харівщині заступниця селищного голови перейшла на бік окупантів та втекла до РФ
Прихильниці загарбників на Харківшині оголосили підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річніа , заступниця Борівського селищного голови під час окупації смт Борова
Ізюмського району, перейшла на бік окупантів:
-
обійняла посаду «заместителя начальника Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харьковской области»;
-
очолила «Боровскую общеобразовательную школу №1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника», створену на базі місцевого навчального закладу;
-
На початку вересня 2022 року кповідомила батькам учнів, що навчальний процес буде проводитись за стандартами РФ. Для цього підозрювана отримала від окупаційної адміністрації підручники для учнів різних класів, утворила приймальну комісію з вчителів, згодних співпрацювати з ворогом, та активно впроваджувала російський навчальний план.
Після деокупації Ізюмщини колаборантка втекла до країни-агресорки..Наразі вирішується питання щодо її оголошення в розшук.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0