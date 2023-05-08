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08.05.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця відновила рух приміських поїздів з Харкова до Нової Козачої: графік руху

8 травня було відновлено приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах: Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка, Цупівка. 
 
Рейсові автобуси, які тимчасово замінювали залізничне сполучення за маршрутом Дергачі - Козача Лопань, припинили перевезення пасажирів.
 
поїзд
 
поїзда
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на водоводах.
 

Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  харків, укрзалізниця
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