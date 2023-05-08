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08.05.2023  16:36   Дмитро Колонєй

Харківські синхроністки знову перемогли на Кубку світу

Харківські спортсменки успішно виступили у Франції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, синхроністки з Харківщини вибороли друге «золото» на Кубку світу з артистичного плавання, який проходив у французькому місті Монпельє з 5 до 7 травня 2023 року. Команда України виборола золоту медаль в акробатичній групі. Усі учасниці збірної — з Харківської області.
 
 
За свій виступ Влада та Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко отримали 260.2750 бала. Нагадаємо, що синхроністки на Кубку світу раніше виборили такі медалі: Влада і Марина Алексіїви завоювали «золото» у довільному дуеті, Марта Фєдіна – «срібло» з технічного соло.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу харківських спортсменок на Кубку світу з артистичного плавання.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, синхронистки, харків, перемога
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