08.05.2023 16:36 Дмитро Колонєй

Харківські синхроністки знову перемогли на Кубку світу

Харківські спортсменки успішно виступили у Франції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, синхроністки з Харківщини вибороли друге «золото» на Кубку світу з артистичного плавання, який проходив у французькому місті Монпельє з 5 до 7 травня 2023 року. Команда України виборола золоту медаль в акробатичній групі. Усі учасниці збірної — з Харківської області.

За свій виступ Влада та Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко отримали 260.2750 бала. Нагадаємо, що синхроністки на Кубку світу раніше виборили такі медалі: Влада і Марина Алексіїви завоювали «золото» у довільному дуеті, Марта Фєдіна – «срібло» з технічного соло.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу харківських спортсменок на Кубку світу з артистичного плавання.



