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08.05.2023  11:43   Рита Парфенова

На деокуповані території Харківщини повернули світло після чергових обстрілів ворога

Енергетики відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі

У Харківській області енергетики відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», фахівці Великобурлуцього району відновили електропостачання у трьох селах Куп'янського району.:
  • Чорне Вільхуватської сільської громади,
  • Грачівка Вільхуватської сільської громади,
  • Хатнє Великобурлуцької селищної громади.

Як повідомив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, села були знеструмлені внаслідок артилерійських обстрілів 5 травня.

"Наші бригади оперативно усунули всі пошкодження та повернули світло споживачам. У Вільхуватській громаді ми відремонтували близько 120 метрів повітряної лінії 10 кВ, у Хатньому - 250 м лінії 0,4 кВ", - зазначив керівник РЕМ.

За його словами, ці населені пункти розташовані у прикордонній зоні, тому, на жаль, постійно потерпають від ворожих обстрілів.

"Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики", - підкреслив Євгеній Кривошеєв.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.

 


Тэги:  світло, харків
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