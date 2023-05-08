На деокуповані території Харківщини повернули світло після чергових обстрілів ворога

Енергетики відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі
Як повідомив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, села були знеструмлені внаслідок артилерійських обстрілів 5 травня.
"Наші бригади оперативно усунули всі пошкодження та повернули світло споживачам. У Вільхуватській громаді ми відремонтували близько 120 метрів повітряної лінії 10 кВ, у Хатньому - 250 м лінії 0,4 кВ", - зазначив керівник РЕМ.
За його словами, ці населені пункти розташовані у прикордонній зоні, тому, на жаль, постійно потерпають від ворожих обстрілів.
"Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики", - підкреслив Євгеній Кривошеєв.
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