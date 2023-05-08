08.05.2023 11:43 Рита Парфенова

На деокуповані території Харківщини повернули світло після чергових обстрілів ворога

Енергетики відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», фахівці Великобурлуцього району відновили електропостачання у трьох селах Куп'янського району.:

Чорне Вільхуватської сільської громади,

Грачівка Вільхуватської сільської громади,

Хатнє Великобурлуцької селищної громади.

Як повідомив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, села були знеструмлені внаслідок артилерійських обстрілів 5 травня.



"Наші бригади оперативно усунули всі пошкодження та повернули світло споживачам. У Вільхуватській громаді ми відремонтували близько 120 метрів повітряної лінії 10 кВ, у Хатньому - 250 м лінії 0,4 кВ", - зазначив керівник РЕМ.



За його словами, ці населені пункти розташовані у прикордонній зоні, тому, на жаль, постійно потерпають від ворожих обстрілів.



"Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики", - підкреслив Євгеній Кривошеєв.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.



