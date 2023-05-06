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06.05.2023  09:27   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири

Про важливу річь та як саме це робити нагадали у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Перевіряти заради безпеки мешканців квартири необхідно вентиляційні канали. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», комунальники нагадують містянам про необхідність перевірки вентиляційних каналів. 
 
Щоб з'ясувати, працює вентиляція чи ні, потрібно взяти невеликий шматочок туалетного паперу, відкрити у будь-якій кімнаті вікно (кватирку) і піднести його до вентиляційних решіток у ванній, кухні або туалеті.
 
Перевіряти заради безпеки мешканців квартири необхідно вентиляційні канали. Новини Харкова
 
Також вентиляцію можна виміряти. Фахівці роблять це спеціальним пристроєм - анемометром. Він показує, з якою швидкістю повітря рухається у вентиляційному каналі.
 
Перевіряти заради безпеки мешканців квартири необхідно вентиляційні канали. Новини Харкова
 
У разі виникнення проблем з вентиляцією необхідно звернутися до служби з обслуговування та ремонту димових і вентиляційних каналів ХРБП за тел.:  (057) 731-97-30 (з 9:00 до 16:00).
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  поради, безпека, харків
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