06.05.2023 09:27 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири

Про важливу річь та як саме це робити нагадали у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», комунальники нагадують містянам про необхідність перевірки вентиляційних каналів.

Щоб з'ясувати, працює вентиляція чи ні, потрібно взяти невеликий шматочок туалетного паперу, відкрити у будь-якій кімнаті вікно (кватирку) і піднести його до вентиляційних решіток у ванній, кухні або туалеті.

Також вентиляцію можна виміряти. Фахівці роблять це спеціальним пристроєм - анемометром. Він показує, з якою швидкістю повітря рухається у вентиляційному каналі.

У разі виникнення проблем з вентиляцією необхідно звернутися до служби з обслуговування та ремонту димових і вентиляційних каналів ХРБП за тел.: (057) 731-97-30 (з 9:00 до 16:00).



