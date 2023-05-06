06.05.2023 10:00 Дмитро Колонєй

Суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині

На Харківщині літній чоловік вирішив перейти на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що під час окупації смт Борова місцевий мешканець перейшов на бік ворога:

добровільно зайняв посаду «чергового чергової частини» новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу — «народної поліції».

провадив контрольно-пропускний режим у так званій «поліції»

охороняв адміністративну будівлю. Вказані обов’язки здійснював у період часу з 08:00 до 08:00 наступного дня та заступав через добу.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав.

3 травня 2023 року суддя Котелевського районного суду Полтавської області виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 13 років з конфіскацією майна.



