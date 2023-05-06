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06.05.2023  10:00   Дмитро Колонєй

Суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині

На Харківщині літній чоловік вирішив перейти на бік ворога.

Засуджено чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що під час окупації смт Борова місцевий мешканець перейшов на бік ворога:
 
  • добровільно зайняв посаду «чергового чергової частини» новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу — «народної поліції».
  • провадив контрольно-пропускний режим у так званій «поліції»
  • охороняв адміністративну будівлю. Вказані обов’язки здійснював у період часу з 08:00 до 08:00 наступного дня та заступав через добу. 
 
Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. 
 
3 травня 2023 року суддя Котелевського районного суду Полтавської області виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 13 років з конфіскацією майна. 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про жінку, яка перейшла на бік ворога та організовувала документообіг окупаційної влади на Харківщині.
 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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