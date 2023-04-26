26.04.2023 12:03 Рита Парфенова

На Харківщині пройде спецрозслідування щодо чоловіка, який був старостою села при окупантах

Суд надав дозвіл прокуратура отримала дозвіл на проведення спецрозслідування щодо чоловіка, який обійняв посаду «старости» під час окупації села на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури, мова йде про 40-річного мешканця села Кочубеївка, який погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв посаду «старости».

Псевдопосадовець намагався усіляко догодити кураторам. Так, він розселяв російських військовослужбовців у будинки селян. Крім того, колаборант організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресорки, створюючи вигляд «турботи» від російської влади.



Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових.



Ухвалу на проведення спецрозслідування щодо 40-річного чоловіка, який підозрюється у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України), виніс слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області.



Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та 4-ого прикордонного загону Державної прикордонної служби України.



