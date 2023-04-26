26.04.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У деяких районах Харкова не буде води: список адрес

Комунальники проводитимуть ремонтні роботи, у зв'язку з чим, тимчасово не буде водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1000 мм у провулку Кубраковському,12 тимчасово з 09:00 27 квітня до 08:00 28 квітня буде припинено водопостачання за адресами:

Новобаварський район: вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Богомольця, 1, 3, 5, 5-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174 (багатоквартирні будинки); вул. Федьшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстильна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгівельна, вул. Філіпівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Кривомазова, пров. Раднянський, пров. Єреміївський (приватний сектор).

Основ'янський район: вул. Біологічна, вул. Диканівська (приватний сектор).

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.



