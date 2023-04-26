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26.04.2023  11:21   Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 у Харкові: кількість нових випадків на 26 квітня

За добу офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 616 осіб. Одужало 311 274 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1982 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 33 осіб (із них 18 – мешканці міста Харкова). По шість позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Ізюмсьому, по два - у Куп'янському ті Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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