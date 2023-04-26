26.04.2023 11:21 Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 у Харкові: кількість нових випадків на 26 квітня

За добу офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 616 осіб. Одужало 311 274 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1982 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 33 осіб (із них 18 – мешканці міста Харкова). По шість позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Ізюмсьому, по два - у Куп'янському ті Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 квітня.



