25.04.2023 12:56 Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: дані про кількість нових випадків на 25 квітня

За добу офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 567 осіб. Одужало 311 226 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1981 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 34 осіб (із них 15 – мешканці міста Харкова).

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 квітня.



