COVID-19 в Харкові: дані про кількість нових випадків на 25 квітня

За добу офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 567 осіб. Одужало 311 226 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1981 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 34 осіб (із них 15 – мешканці міста Харкова).
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 квітня.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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