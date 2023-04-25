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25.04.2023  12:56   Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: дані про кількість нових випадків на 25 квітня

За добу офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 567 осіб. Одужало 311 226 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1981 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 34 осіб (із них 15 – мешканці міста Харкова).

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 квітня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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