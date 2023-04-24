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24.04.2023  12:41   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 квітня

За добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 45 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 497 осіб. Одужало 311 167 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1972 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 39 осіб (із них 23 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результатів зареєстровано у Куп'янському, по одному – в Ізюмськом та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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