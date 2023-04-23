23.04.2023 11:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 квітня

За добу офіційно зареєстровано 37 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 56 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 452 осіб. Одужало 311 052 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2044 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 50 осіб (із них 37 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результатів зареєстровано в Ізюмсьому, два - у Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 квітня.



