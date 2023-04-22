Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 квітня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 82 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 396 осіб. Одужало 311 024 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2017 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою ніхто не помер.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 квітня.
Комментариев: 0
Зірки попереджають: у цей день будь-який похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити в гаманці значний пролом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
влажность:
давление:
ветер: