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22.04.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 квітня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус

 

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 82 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 396 осіб. Одужало 311 024 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2017 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою ніхто не помер.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 квітня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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