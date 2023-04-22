22.04.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли труп собаки зі слідами жорстокого поводження

Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова неподалік станції метро "ім. О.С Масельського".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

Якщо ви стали свідком або очевидцем події чи володієте будь-якою інформацією щодо загибелі тварини, просимо повідомити до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Невельського 1/32, або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.



