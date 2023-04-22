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22.04.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли труп собаки зі слідами жорстокого поводження

Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова неподалік станції метро "ім. О.С Масельського".

вбивство собаки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За даним фактом слідчим відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. 
 
На теперішній час проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину.
 
Якщо ви стали свідком або очевидцем події чи володієте будь-якою інформацією щодо загибелі тварини, просимо повідомити до  відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Невельського 1/32, або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Чугуївському районі ловив рибу забороненими знаряддями.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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