22.04.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Чугуївському районі ловив рибу забороненими знаряддями

18 квітня, під час рибоохоронної роботи, державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Інцидент стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.

О 9 годині було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів з гумового човна забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 4 шт. та виловив таку рибу: лящ - 125 екз., плоскирка – 83 екз., плітка – 37 екз., судак – 20 екз., краснопірка – 20 екз., карась сріблястий - 14 екз, окунь – 6 екз., щука – 1 екз., та 2 екз. рака річкового. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 77,25 кг.

На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 543 371 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

На місце були викликані працівники Чугуївського ВП № 1 РУП ГУНП в Харківській області. Крім того, розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові убив свого знайомого.



