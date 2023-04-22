У Харківській області пожежа залишила людей без даху над головою

Займання у житловому секторі сталось у селі Черкаський Бишкин.
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Зірки попереджають: у цей день будь-який похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити в гаманці значний пролом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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