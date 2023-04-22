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22.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області пожежа залишила людей без даху над головою

Займання у житловому секторі сталось у селі Черкаський Бишкин.

пожежа Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
21 квітня о 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Черкаський Бишкин у житловому секторі сталася пожежа.
 
Негайно за вказаною адресою було направлено місцевий пожежно-рятувальний підрозділ та вогнеборців Луганського гарнізону.
 
По прибуттю було встановлено, що горить дах житлового будинку на площі 140 кв. м. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено.
 
Пожежу локалізовано о 20:51 та остаточно ліквідовано о 23:50. Причину пожежі встановлюють відповідні фахівці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували пожежу в будинку.
 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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