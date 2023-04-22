Рівень радіації у Харкові та області на 22 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 22 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,13-0,18 мкЗв/год:
по Харківській області 0,09-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 21 квітня.
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Зірки попереджають: у цей день будь-який похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити в гаманці значний пролом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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