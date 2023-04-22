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22.04.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу в будинку

Займання приватного домоволодіння сталося у селищі міського типу Покотилівка.

пожежа Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальниками 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзд на гасіння приватного будинку в смт Покотилівка. 
 
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. 
 
Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу було ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу . Постраждалі відсутні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригада медиків у Харківській області дісталася пацієнтки на тракторі (відео).
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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