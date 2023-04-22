22.04.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу в будинку

Займання приватного домоволодіння сталося у селищі міського типу Покотилівка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальниками 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзд на гасіння приватного будинку в смт Покотилівка.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання.

Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу було ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу . Постраждалі відсутні.



